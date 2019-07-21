تحت إشراف هشام يكن.. تعرف على موعد اختبارات نادي إيروسبورت

أعلن مجلس إدارة نادي إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدني، عن موعد اختبارات النادي، للالتحاق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي يقوده هشام يكن، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق.

واستقر هشام يكن على اختبار اللاعبين مواليد 96/97/98/99، الخميس المقبل 25 يوليو، بملعب النادي بمطار القاهرة الدولي، على أن يتم اختيار المميزين وضمهم لفريق الكرة الأول الذي سيبدأ مشواره في دوري الدرجة الرابعة بدءً من الموسم المقبل.

ويتكون الجهاز الفني لفريق إيروسبورت من هشام يكن منصب المدير الفني، وعمرو

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عبدالمنعم مدرب ومخطط أحمال، وعمرو وحيد مدرب مساعد، وحسين السيد مدرب عام، ومحمد وحيد إداري، وحسين محي الدين مدير كرة، وخالد رفعت عضو لجنة الكرة، وأيمن عمارة عضو لجنة الكرة.

ومن جانبه أكد اللواء نبيل سلامة، رئيس النادي، أن إيروسبورت حصل على دعم كبير خلال الفترة الماضية من جميع النواحي المادية والإمكانيات الحديثة عن طريق الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والذي أعطى توجهاته

بالتواجد في مع الكبار في أسرع وقت والتعاقد مع جهاز فني كبير ولاعبين مميزين.

وقال زكريا محيى الدين، نائب رئيس نادي إيروسبورت، إن هدف الإدارة والجهاز الفني، اختيار فريق قوي قادر على تطبيق الخطة التي وضعها المسئولين للصعود إلى الدوري الممتاز والمنافسة على البطولات في خطة زمنية قصيرة.

وأشار محيى الدين، أن الهدف من الإختبارات ضم اللاعبين المميزين وتطويرهم من الناحية الفنية والبدنية من خلال الأدوات التدريبية الحديثة التي أشاد بها منتخب جنوب إفريقيا والذي تدرب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية على ملعب النادي، حيث يعود ذلك على الفريق بعيدًا عن المجاملات التي تجتاح قطاعات الناشئين في الأندية الأخرى.