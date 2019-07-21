إيرلندا تهزم التشيك بأمم أوروبا تحت 19 عامًا

تغلب منتخب ايرلندا للشباب علي نظيره التشيكي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب اكاديمية فوتبول ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة امم اوروبا تحت 19 عام. من دور المجموعات في بطولة امم اوروبا تحت 19 عام. وسجل الهدف الاول لمنتخب ايرلندا الاعب جوناثان افولابي في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الاول وعاد فاسيل كوسو في الدقيقة 79 لتعديل النتيجة للمنتخب التشيكي قبل ان يحسمها باري كوفي في الدقيقة 80 ليحسم المباراة لصالح المنتخب الايرلندي. افولابي في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الاول وعاد فاسيل كوسو في الدقيقة 79 لتعديل النتيجة للمنتخب التشيكي قبل ان يحسمها باري كوفي في الدقيقة 80 ليحسم المباراة لصالح المنتخب الايرلندي.

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