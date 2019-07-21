إيرلندا تهزم التشيك بأمم أوروبا تحت 19 عامًا

تغلب منتخب ايرلندا للشباب علي نظيره التشيكي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب اكاديمية فوتبول ضمن منافسات الجولة الثالثةمن دور المجموعات في بطولة امم اوروبا تحت 19 عام.
وسجل الهدف الاول لمنتخب ايرلندا الاعب جوناثانافولابي في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الاول وعاد فاسيل كوسو في الدقيقة 79 لتعديل النتيجة للمنتخب التشيكي قبل ان يحسمها باري كوفي في الدقيقة 80 ليحسم المباراة لصالح المنتخب الايرلندي.
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