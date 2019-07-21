الإسماعيلي يستعد للزمالك بالهجمات المرتدة

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إستعداته لمواجهة الزمالك، مساء الإربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

وأشتملت تدريبا الفريق على التدريبات الهجومية السريعة والمرتدات بأقل عدد من اللاعبين ، سعيًا لارباك المنافس بجانب كيفية الحد من خطورة أهم العناصر لديه.

وظهر علامات الحماس والاصرار فى مران الفريق الذي اقيم على الملعب الرئيسى للمرة الأولى بعد غياب طويل منذ خضوعه لعمليات رفع كفاءة من اجل استضافة مباريات بطولة كأس الامم الأفريقية المنقضية منذ أيام.

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وعلى هامش المران ، واصل نادر رمضان ارتكاز الفريق تدريباته المكثفة تحت إشراف أكرم علياوى مخطط الأحمال من أجل استعادة جاهزيته الكاملة.

واختتم المران بتقسمية حماسية حيث حرص الجهاز الفنى على ايقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.

ويحتل الدراويش المركز الــ7 برصيد 43 نقطة ، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الــ3 برصيد 68 نقطة.