محمود جابر يجتمع بثنائي الإسماعيلي

حرص محمود جابر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى على عقد اجتماع مع ثنائى الفريق المهاجم الناميبي بنسون شيلونجو ومحمد مجدى قلب الدفاع على هامش مران الفريق. هامش مران الفريق. ويتطلع مدرب الدراويش لتحفيز اللاعبين بشكل دائم من أجل تقديم أفضل ما لديهم فى الملعب والسعى نحو حل أية أزمات قد تواجهم. حل أية أزمات قد تواجهم. ويستعد الدراويش لخوض لقاء منتظر فى ختام مشواره بمسابقة الدورى أمام الزمالك باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الاسبوع الــ27 لمسابقة الدورى الممتاز. ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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