الإسماعيلي يفتقد صانع ألعاب الفريق أمام الزمالك

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى غياب صانع العاب الفريق خلال مواجهة الزمالك مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة من بطولة

الدوري الممتاز.

ويخضع محمد صادق لبرنامج تأهيلى مكثف بسبب الإصابة التي عانى بها مؤخرًا، ولكنه لن يستطع اللحاق بالمباراة وقال

الجهاز أنه فضل عدم المجازفة لتجنب غيابه لفترة أطول فى ظل ان تلك المباراة تعد بمثابة الاعداد للموسم الجديد.

ويحتل الدراويش المركز الــ7 برصيد 43 نقطة ، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الــ3 برصيد 68 نقطة.