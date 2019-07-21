اونلاين | كورة ستار cool kora مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر رابط اون سبورت ماتش الزمالك متعدد الجودة

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يلا شوت بلس، ويسعى نادي الزمالك للفوز بالمباراة كونها اولى المبارايات الحاسمة لبطولة الدوري من بين ثلاث مبارايات لا بديل عن الفوز حتى يتوج الزمالك بالبطولة.

موعد مباراة الزمالك والجونة بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقله لها

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وتقام مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد على استاد الجونة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناة أون سبورت وقناة نايل سبورت .

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر كورة ستار

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