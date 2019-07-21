اونلاين | YouTube Zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يلا شوت plus رابط سريع ماتش الزمالك kora

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد يلا شوت حصري yalla shoot 7asry ، ويفتتح استاد الجونة ابوابه امام مباراة الفريق الزمالك امام الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم كورة لايف kora liveويستعد الفارس الابيض لخوض مباراة قوية مع فريق الجونة للمنافسة على لقب الفوز بالدوري المصري الذي يغيب عن القلعة البيضاء منذ عام 2015 وبطموح فريق الجونة يحوار استغلال الايقاف الطويل ببسبب امم افريقيا ولديه وقت كافي للاستعداد للمباراة kora online كورة اون لاين.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك والجونة، اليوم الأحد، 21/7/2019 كورة ستار kora starضمن مافسات الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة بتوقيتمكة المكرمة من خلال البث الفضائي لقناة أون سبورت on sport ، كما سيكون اللقاء معروضًا من خلال البث الأرضي والفضائي لقناة نايل سبورت nile sport وقناة تايم سبورت kora live كورة لايف.

التكشيل المتوقع للزمالك امام الجونة

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

في خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز.

في خط الوسط : محمود عبد العزيز - طارق حامد،: حميد احداد - يوسف أوباما.

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في خط الهجوم: إبراهيم حسن، عمر السعيد.

التشكيل المتوقع للجونة امام الزمالك

في حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

في خط الدفاع: جوزيف جوناثان - خالد صبحي - محمود الجزار - أحمد علي.

في خط الوسط : جاتوش بالوم - أكرم توفيق، محمد نادي - إسلام عبدالمنعم .

في خط الهجوم: محمد ناجي جدو، أحمد ياسر ريان.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بدون تقطيع

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