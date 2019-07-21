اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر Zamalek Live منقولة عبر قناة ON SPORTS المفتوحة الزمالك لايف TIME Goal

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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد 21-7-2019 بجودة عالية عبر رابط بث مباشر يلا شوت yalla shoot ، حيث يحتضن استاد الجونة مباراة من بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الجونة، مساء اليوم الأحد القادم، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

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ويسعى الفارس الأبيض خلال مواجهة الجونة لتحقيق الفوز، حفاظًا على حظوظه في الفوز بلقب بطولة الدوري المصري، وهو ما يضع ضفوطا كبيرة على اللاعبين، خاصة أن الفريق يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.

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من المقرر أن تنطلق احداث المباراة المنتظرة بين الزمالك والجونة، اليوم الأحد، ضمن مافسات الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والجونة مباشرة، من خلال البث الفضائي لقناة أون سبورت on sport ، كما سيكون اللقاء معروضًا من خلال البث الأرضي والفضائي لقناة نايل سبورت nile sport ، كما يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع "الخليج 365 الرياضي".

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سوف يدخل فريق الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال لمواجهة الجونة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمر صلاح، خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز، خط الوسط الدفاعي: محمود عبد العزيز - طارق حامد، الوسط الهجومي: حميد احداد - يوسف أوباما - إبراهيم حسن، الهجوم الصريح: عمر السعيد.

على الجهة الأخرى سيبدأ الفريق الساحلي بقيادة مدربه الجديد نيبوشا ميلوسيفيتش بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود الغرباوي، خط الدفاع: جوزيف جوناثان - خالد صبحي - محمود الجزار - أحمد علي، خط الوسط الدفاعي: جاتوش بالوم - أكرم توفيق، الوسط الهجومي: محمد نادي - إسلام عبدالمنعم - محمد ناجي جدو، الهجوم الصريح: أحمد ياسر ريان.