اونلاين | كورة لايف PLUS.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يوتيوب ON TIME بدون تقطيع رابط ماتش Zamalek اونلاين

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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد 21 يوليو 2019 إلى ستاد الجونة في تمام الثامتة مساءً لمتابعة مباراة الجونة والزمالك في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018/2019. يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 68 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.

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ستقوم قناة On Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الجونة والزمالك عبر موقع الخليج 365 الرياضي وOn Sport.

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يلا شوت كورة لايف مباراة الزمالك ضد الجونة كورة بلس، تتبقى للزمالك مواجهة اليوم أمام الجونة ثم يلتقي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، وأخيرا يكون مسك الختام أمام الأهلي يوم الأحد القادم على ملعب برج العرب بدون حضور الجماهير، مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم.