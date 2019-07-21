اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر yalla goal شاهد الآن مباراة الزمالك جودة عالية HD

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تابع البث المباشر لمباراة فريق الزمالك، مع نظيره فريق الجونة يوم الأحد 21 يوليو في الساعة الثامنة مساءً، KOORA ONLINE خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز YALA SHOOOT .

كورة ستار مشاهدة البث المباشر للمباراة كامل بدون تقطيع لمواجهة فريق الزمالك، مع نادي الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية KOORA LIVE، مباراة الزمالك مع نادي الجونة يلا لايف YALA LIVE.

بث الاسطورة للمباريات ويحتل فريق الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يحل فريق الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة LIVE7HD، وستكون تلك المواجهة نارية بين الفريقين BEIN MATCH.

كورة جول ويرغب نادي الزمالك بقيادة مدربه خالد جلال في تحقيق الفوز على فريق الجونة COOL KORA، من أجل استمرار منافسته على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مع النادي الأهلي KOOORA GOAL