اونلاين | بث كورة ستار لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة kora star بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك حصري live

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مشاهدة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه خالد جلال، مع منافسه فريق الجونة اليوم الأحد 21 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجونة KOORA ONLINE، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار ويرغب نادي الزمالك في تحقيق الثنائية هذا الموسم 2019، بعد الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية YALA LIVE تابع المباراة كاملة بين نادي الزمالك وفريق الجونة في الدوري المصري بدون تقطيع عبر اليوتيوب beIN SPORTS MAX.

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بينما ينتظر النادي الأهلي تعسر القلعة البيضاء خلال تلك المباراة، والفوز في مباراة المقاولون العرب القادمة KORAHD وحسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بشكل رسمي KOORA STAR، ويرغب الجونة في تحسين مركزه فقط COOL KORA.

يلا تابع البث المباشر للمباراة كاملة بدون تقطيع وتوقفت بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، والتي انتهت يوم الجمعة الماضي بتتويج منتخب الجزائر باللقب للمرة الثانية في تاريخ البطولة KOOORA GOAL

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