اونلاين | My kora.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الزمالك kora star تابع لايف zamalek time

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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة مباشرة وحصريا عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع جودة عالية على ملعب الجونة بالغردقة مساء اليوم الأحد في واحدة من المباريات الثلاثة المتبقية للقلعة البيضاء في بطولة الدوري المصري الممتاز بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك ضد الجونة كورة لايف.

بث مباشر مباراة الزمالك والجونة جودة عالية في تمام الساعة 20:00 مساء بتوقيت مصر الساعة 21:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة 22:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية في بطولة الدوري المصري حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاهلي المتصدر والذي يتبقى له مباراتان فقط.

يلا شوت كورة لايف مباراة الزمالك ضد الجونة كورة بلس، تتبقى للزمالك مواجهة اليوم أمام الجونة ثم يلتقي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، وأخيرا يكون مسك الختام أمام الأهلي يوم الأحد القادم على ملعب برج العرب بدون حضور الجماهير، مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم.

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