اونلاين | متابعة حصرية - الزمالك والجونة بث مباشر (كورة أتش دي) | مشاهدة Zamalek اليوم جودة مميزة بدون تقطيع مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متابعة حصرية - الزمالك والجونة بث مباشر (كورة أتش دي) | مشاهدة Zamalek اليوم جودة مميزة بدون تقطيع مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك، مع نظيره فريق الجونة يوم الأحد 21 يوليو في الساعة الثامنة مساءً، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستذاع مباراة فريق الزمالك، ضد نادي الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل فريق الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يحل فريق الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.

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ويرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق الجونة، من أجل استمرار منافسته على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مع النادي الأهلي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك مع فريق الجونة في الدوري المصري الممتاز وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

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