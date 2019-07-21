اونلاين | كورة ستار ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر yalla shoot رابط متعدد الجودات الزمالك yazamalek

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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر كورة لايف kora live، حيثُ يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة نارية ضد الجونة مساء اليوم الأحد 21/7/2019 ويأتي ذلك في إطار مباريات الأسبوع 33 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد على استاد الجونة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي، شاهد الآن مباراة الزمالك كورة ستار kora star.

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وكانت مباراة الفريقين في الموسم الماضي قد انتهت بثلاثية نظيفة، وستذاع مباراة الزمالك اليوم مباشرةً عبر عبر البث الحي على قناتي أون سبورت بصوت حاتم بطيشة ونايل سبورت Nile Sport ON Sport1.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بينما الجونة بالمركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بجودة مناسبة عبر يلا شوت yalla shoot.

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