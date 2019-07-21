اونلاين | يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر رابط kora live ماتش الزمالك بدون تقطيع

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والجونة KORA ONLINE، شاهد الآن مباراة الزمالك بدون تقطيع علي كورة ستار، حيث يستضيف نادي الجونة منافسه الزمالك في مباراة قوية اليوم الأحد 21-7-2019، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، شاهد بث مباشر لمباراة الزمالك اليوم علىKORA LIVE.

بث مباشر – كورة ستار مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق مباراة الزمالك والجونة LIVE في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية استاد الجونة، حيث يسعي الزمالك لحصد 3 نقاط للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، شاهد مباراة الزمالك اليوم على YALLA SHOOT PLUS.

مشاهدة مباشرة مباراة الزمالك والجونة اليوم كورة أونلاين، شاهد مباريات الدوري المصري LIVE عبر خدمة بث مباشر على KORA GOAL، شاهد مباراة الزمالك عبر رابط الاسطورة HD، ومن المنتظر أن يبدأ خالد جلال المباراة بتشكيل مكون من: (عماد السيد - عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز - محمود عبد العزيز - طارق حامد - حميد احداد - يوسف أوباما - إبراهيم حسن -عمر السعيد)

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