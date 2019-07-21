رياضة | الزمالك يفلت من هزيمة قاسية أمام الجونة في مباراة مثيرة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفلت من هزيمة قاسية أمام الجونة في مباراة مثيرة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي الجونة نقطة ثمينة من الزمالك بهدفين مقابل مثلهما مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك في شباك الجونة عن طريق نجم الوسط طارق حامد بالدقيقة "٤٦" من تسديدة صاروخية من عمر الشوط الثاني بالمباراة التي أقيمت على ملعب الجونة.

بينما جاء هدف الجونة في وقت متأخر عن طريق أحمد ياسر ريان بالدقيقة "٧٨" ثم جاء الهدف الثاني للجونة من هدف قاتل عن طريق الشبراوي وأدرك الأبيض التعادل من خلال محمود عبدالعزيز.

وبهذه النتيجة؛ رفع نادي الزمالك رصيده عند النقطة ٦٩ في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بينما الجونة بالمركز الخامس عشر برصيد ٣٨ نقطة.