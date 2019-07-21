رياضة | خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم خليفة جوردي ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم خليفة جوردي ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل تدعيم خط الدفاع، ولا سيما الجبهة اليسرى، ليكون هناك بديل جيد للدولي الإسباني جوردي ألبا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن وكيل أعمال النجم النمساوي ديفيد آلابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني، يبحث عن نادي لـ موكله لانه يُريد الرحيل.

وأكدت صحيفة "بيلد" أن نادي برشلونة مُهتم بالتعاقد مع اللاعب، ولكن ليس لديهم فرصة حاليًا، لأن نادي بايرن ميونخ لا يريد بيع اللاعب.