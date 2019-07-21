رياضة | حجز دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجيت والنجوم والداخلية لـ 31 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجيت والنجوم والداخلية لـ 31 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ، حجز دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجيت والنجوم والداخلية من الدوري الممتاز ليوم 31 يوليو الجاري.

وأقامت أندية بتروجيت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد إتحاد الكرة في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري الممتاز إلى دوري الممتاز "ب" ، بسبب عدم إنتظام مسابقة الدوري وعدم تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة.

وكانت هذه الأندية قد قامت برفع دعوى أمام لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية مطالبة بإلغاء بطولة الدوري الممتاز وعدم هبوط الأندية المتضررة طبقاً لما جاءت بصحيفة الدعوى التي ضمت الكثير من الأسباب التي تبطل بطولة الدوري هذا الموسم طبقاً للقوانين واللوائح المحلية والدولية.