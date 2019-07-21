رياضة | موعد مباريات النصر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات النصر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، عن جدول مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020، خلال المؤتمر الذي أقيم اليوم الأحد.

ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه أمام ضمك الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، وتشهد أول 5 مباريات مواجهتان من العيار الثقيل للعالمي أمام الشباب في الجولة الثالثة، والأهلي في الجولة الخامسة.

وجاء جدول مواعيد مباريات النصر في الدور الأول بالدوري كالتالي:

ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي سوف ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل، حيث يسعى النصر للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد.