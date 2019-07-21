رياضة | سييرا يختار رباعي الاتحاد الأجنبي بالقائمة الآسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سييرا يختار رباعي الاتحاد الأجنبي بالقائمة الآسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار خوسيه سييرا المدير الفني لاتحاد جدة الرباعي الأجنبي الذي سيُقيد في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن سييرا اختار الرباعي مروان داكوستا ولويس خيمينيز ورومارينيو وأليكساندر بيروفيتش من المغرب وفلسطين والبرازيل وصربيا على الترتيب لتسجيلهم في قائمته الآسيوية.

وسيواجه الاتحاد ذوب آهن أصفهان الإيراني يوم الإثنين 5 أغسطس القادم على ملعب زعبيل في الإمارات، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، قبل أن يلعب إيابًا في الـ12 من نفس الشهر.

ويتواجد الفريق حاليًا في مدينة مانشستر الإنجليزي في معسكر تدريبي إعدادي للموسم الجديد والذي سيبدأ بالمباراة الآسيوية ضد الفريق الإيراني، وسيخوض يوم غدٍ مباراة ودية ضد ليدز يونايتد.