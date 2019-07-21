رياضة | الكشف عن سبب تأخر انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب تأخر انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن السبب الحقيقي وراء تأخر انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى برشلونة الإسباني، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Le Parisien" فإن رحيل نيمار من باريس سان جيرمان لن يكون بمثابة كارثة في العاصمة الفرنسية، حيث صار أمر رحيله متوقع للغاية.

لكن في الوقت نفسه لم يصل الوضع إلى نقطة اللاعودة بين اللاعب وناديه الفرنسي، ولا يزال نيمار لديه عقد لمدة ثلاثة مواسم أخرى في باريس سان جيرمان.