رياضة | موعد مباريات اتحاد جدة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات اتحاد جدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، عن جدول مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020، بعد نهاية المؤتمر الذي أقيم اليوم الأحد.

وشهد جدول الدوري اصطدام العميد بثلاث مواجهات نارية في الدور الأول، وهم أندية: التعاون في الجولة الثانية، والهلال في الجولة الرابعة، والشباب في الجولة الخامسة.

وجاء جدول مواعيد مباريات الاتحاد في الدور الأول بالدوري كالتالي:

ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي سوف ينطلق يوم 22 أغسطس الجاري، ويسعى الاتحاد للعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري وتفادي سيناريو الموسم الماضي، بعدما احتل العميد السعودي المركز العاشر كأسوء ترتيب في تاريخه.