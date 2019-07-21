رياضة | بمشاركة الصفقات الجديدة القناة يفوز علي كهرباء الإسماعيلية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة الصفقات الجديدة القناة يفوز علي كهرباء الإسماعيلية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق القناة علي ضيفه كهرباء الإسماعيلية في إطار لقاء ودي أقيم في السادسة من مساء اليوم علي ملعب القناة الفرعي.

وفاز القناة بهدفين لهدف، أحرز هدفي القناة إسلام زيادة وسجل هدف الكهرباء الوحيد عبدالله عبد الرؤوف لاعب بورفؤاد السابق والذي إنضم للكهرباء مطلع الموسم الحالي.