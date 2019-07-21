شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك و الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي الزمالك مع مُضيفه الجونة والتي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم: عمر صلاح في حراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وبهاء مجدي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد إبراهيم في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

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وبدأ اللقاء بمحاولات هجومية من الزمالك خاصة عن طريق الجبهة اليمنى عن طريق الجانبين النقاز ومجدي واللعب على العرضيات لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الجونة .

وتلوح فرصة لإسلام رشدي من الجونة الذي مررها لجدو وسددها الأخير قوية تمر بجوار المرمى ويرد بعدها الزمالك بتسديدة من زيزو بعد التوغل في الدفاعات ويسددها قوية ترتطم بمدافع الجونة وتخرج لركنية للزمالك في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

وتنحصر المباراة في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين ويحاول الجونة عن طريق حمدي وأكرم توفيق لبناء الهجمات من نصف الملعب ويرد الزمالك بتمريرة من ساسي للنقاز يمررها لكنها تصطدم بمدافع الجونة، ويشير الحكم بإستئناف اللعب في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

وتتوالى محاولات الزمالك والحصول على أكثر من كرة ثابتة لم تشكل خطورة على المرمى ومن ركلة ركنية للزمالك في الدقيقة 27 ترسل قصيرة ثم عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها علاء برأسه لكن كرته تخرج أعلى مرمى الجونة إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للزمالك .