9 معايير لمباريات 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس عن 9 معايير رئيسة لإعداد جدول مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أبرزها أن تكون مواجهات الجولة الأولى بين فرق المستوى الأول والرابع، والمستوى الثاني مع الثالث، وألا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف.



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