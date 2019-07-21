لعنة الفراعنة تطيح بـ7 مدربين في أمم أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم تكتف دورة كأس الأمم الأفريقية التي جرت في مصر وتوجت الجزائر بلقبها، بإقصاء منتخبات كبيرة بحجم مصر وغانا والكاميرون والمغرب وكوت ديفوار، بل دفع الأداء السيئ لعدد من المنتخبات في البطولة، إلى “التخلص” من مدربيها، لا سيما أن بعض هذه المنتخبات خرجت من الأدوار الأولى للبطولة بشكل مفاجئ، الأمر الذي حول البطولة إلى ما يشبه “المقصة” لـ7 مدربين، ويبدو أن العدد مرشح للزيادة في الأيام المقبلة.

أجيري

بعد الإخفاق المدوي في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، وتوديع البطولة مبكرا من دور الـ16 عقب الخسارة من جنوب أفريقيا، رفض اتحاد الكرة المصري استمرار المكسيكي خافيير أجيري في تدريب منتخب أحفاد الفراعنة حتى نهاية عقده الذي يستمر إلى 2022، بل وقدم اتحاد القدم نفسه استقالته.

سيدورف

أنهى وزير الرياضة الكاميرونى نارسيس مويل كومبى، ارتباط منتخب بلاده مع الهولندى كلارنس سيدورف، بعد الخسارة من نيجيريا والخروج في دور الـ16، حيث أعلن أنه لن يستمر كمدرب لمنتخب الأسود، بعد مشاكله العديدة مع اللاعبين.

ديسابر

عقب توديع منافسات أمم أفريقيا من دور الـ16 والخسارة من السنغال بهدف نظيف، انتهت علاقة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا بالاتحاد الأوغندي بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، ولا سيما أن عقده ينتهي عقب منافسات كان 2019.

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بول بوت

قرر اتحاد الكرة الغيني إقالة المدرب البلجيكي بول بوت من تدريب المنتخب، بعد الخسارة من الجزائر في دور الـ16، أخبره رئيس الاتحاد بإنهاء مسيرته، ووجه إليه انتقادات عنيفة على هامش الاجتماع عقب المشاكل التي حدثت داخل المعسكر أثناء البطولة.

إيمونيكي

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم إقالة إيمانويل أمونيكي بعد الخروج من البطولة، وأكد الاتحاد عبر بيان رسمي، انتهاء التعاقد مع المدرب النيجيري في المرحلة القادمة ووجهوا له الشكر بعدما نجح في قيادة الفريق للنهائيات لأول مرة بعد غياب 39 عاما.

مانيتي

قرر الاتحاد الناميبي إقالة ريكاردو مانيتي من منصب المدير الفني للمنتخب الأول، بعد خسارة المنتخب الناميبي مبارياته الثلاث في دور المجموعات وتوديع البطولة.

هيرفيه رونار

أكدت الصحافة المغربية إقالة الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب المغربي عقب الخروج المؤلم من دول الـ16 للبطولة، إلا أن رئيس الاتحاد فوزي لقجع نفى نبأ الإقالة، لكن مصير المدرب الفرنسي لم يحسم بعد.