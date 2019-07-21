حامدي يخطف ذهبية آسيا للكاراتيه.. والأخضر رابعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطف لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي الميدالية الذهبية في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم في البطولة الآسيوية الـ 16 للكبار التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند، وتوج حامدي بالذهب بعد فوزه على بطل العالم في هذا الوزن الياباني تقاوا بنتيجة 5 مقابل 4.

فيما توج لاعب المنتخب السعودي عبدالله الحربي بالميدالية الفضية في منافسات القتال تحت 55 كجم بعد تتويج لاعب منتخب كازخستان بالمركز الأول، كما توج اللاعب عبدالعزيز الحكمي بالميدالية الفضية في منافسات القتال تحت وزن 75 كجم بعد تتويج لاعب منتخب اليابان بالمركز الأول.

واحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في الترتيب العام بثلاث ميداليات «ذهبية وفضيتين» في ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة، فيما يشارك الأخضر غدا في منافسات القتال الجماعي والكاتا الجماعي.