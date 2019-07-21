شكرا لقرائتكم أول 15 دقيقة.. ضغط للزمالك وانتشار جيد للجونة والنتيجة 0/0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك والجونة في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري.

بدأ الزمالك الضغط من الدقيقة الأولي وشكلت الجبهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز أول خطورة على صاحب الأرض ، الذي حول عرضية متقنة وأخرجها محمود الغرباوي حارس الجونة بعيدا عن الـ18 وكانت في طريقها إلى عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض.

وجاءت اول هجمة من الجونة في الدقيقة الخامسة عن طريق محمد ناجي جدو الذي سدد الكرة علي يسار عمر صلاح بجانب القائم الأيسر، وتبادل الفريقين الضغط على مرمى الغرباوي وعمر صلاح وكان ندا قويا في أول 10 دقائق.

وظهر لاعبو الجونة في صورة جيدة بعد تمركزهم وانتشارهم بشكل جيد داخل الملعب وتواجدهم في محيط اللعب بكثافة، مع نقل الكرات القصيرة لإرهاق الفريق الأبيض ومنعه من الوصول لمنطقة جزاءه.

وأضاع أكرم توفيق فرصة التقد لفريقه في الدقيقة 13 من ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة جزاء الزمالك نتيجة إمساك عمر صلاح بالكرة التي وصلته من زميله محمود علاء داخل الـ18، ويسددها توفيق فوق العارضة.

تشكيل الزمالك في مباراة الجونة مكونة من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل الجونة ضد الزمالك مكون من:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: لؤي وائل، محمود الجزار، أحمد علي، جوناثان.

خط الوسط: أحمد حمدي، إسلام رشدي، أكرم توفيق، محمد نادي، محمد محسن ليلة.

خط الهجوم: محمد ناجي جدو.