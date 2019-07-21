شكرا لقرائتكم صحيفة مغربية تكشف قيمة عرض الرجاء المغربى لشراء حميد أحداد من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الرجاء المغربي عرضا مغريا إلى الزمالك من أجل الحصول على خدمات المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن الرجاء قدم عرضا بقيمة 7 ملايين درهم مغربي أي ما يعادل 700 ألف دولار، على الزمالك ، من أجل التعاقد مع المهاجم المغربي حميد أحداد، بعد قرار الفريق الأبيض التخلي عن خدماته.

ورفع الرجاء قيمة العرض المالي رغبة منه في حسم الصفقة لصالحه ، في إطار صراعه مع الغريم الوداد ، الذي يبقى الأقرب لحسم الصفقة لصالحه.

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وحسب مصادر من الوداد، فإن الناصيري توصل إلى اتفاق رسمي مع الزمالك ، وينتظر بداية الأسبوع لحسم الصفقة، علما بأن مسئولي الرجاء لا زالوا بدورهم يصرون على التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل محسن ياجور، المنتقل إلى ضمك السعودي.

ويحاول الوداد تقديم ضمانات لفريق الزمالك وإغرائه بدفع مبلغ تعاقده مع الحداد دفعة واحدة، لحسم الصفقة لصالحه في الوقت الذي يسعى الرجاء إلى دفع المبلغ على دفعات.