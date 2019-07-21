شكرا لقرائتكم تفاصيل حضور الخطيب اجتماع لجنة الأندية بـ "كاف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الإفريقى، والذي عقد اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة وحضره 15 من رؤساء الأندية والاتحادات في القارة، وكان الأهلي النادي المصري الوحيد الذي حضر هذا الاجتماع. وحرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي والذي ترأس الاجتماع على الترحيب بالخطيب باعتباره أحد أبرز أساطير القارة. تناول جدول الأعمال العديد من الموضوعات الخاصة بكافة المسابقات الكروية في القارة الإفريقية وكيفية تطويرها ، وكذلك تطوير اللوائح المنظمة لها، وكذلك تمت مناقشة المقترحات الخاصة بقواعد تراخيص الأندية المحترفة والتي كان للأهلي تصورات عرضها لصالح كافة الأندية في القارة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الكرة في إفريقيا.

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