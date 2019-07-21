شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يهزم المغرب 3 - 1 فى أولى مواجهات أفريقيا بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب رجال الكرة الطائرة الأول على نظيره المغربى بنتيجة 3 /1 فى أولى مشوار البطولة الأفريقية بتونس، حيث يقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية التى تضم كلا من، الكاميرون والمغرب وبوروندى والكونغو.

ومن المقرر ان يلتقى منتخب مصر غدا الأثنين مع بوروندى قبل أن يلتقى الكاميرون الثلاثاء والكونغو برازافيل الأربعاء فى ختام لقاءاته بالدور الأول .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.