شكرا لقرائتكم وفد من الدراويش في ضيافة الخطيب لإنهاء صفقة مدافع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وفد من نادي الإسماعيلي خلال الأيام القادمة، لإنهاء صفقة محمود متولى مدافع الدراويش، بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت محمود الخطيب بإبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي اليوم الأحد.

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ويدخل الأهلى بقوة فى مفاوضات لضم محمود متولي لتدعيم خط دفاعه، خاصة وأن الإدارة الحمراء تدرس التراجع عن صفقة علي جبر مدافع بيراميدز، بسبب مغالاة اللاعب المادية فيما يخص عقده الشخصي.

وتأتى مفاوضات الأهلى مع متولى بعدما تقدم الإسماعيلى بعرض رسمى لشراء ثنائى القلعة الحمراء أحمد الشيخ وعمرو جمال، حيث يتطلع مسئولو القلعة الحمراء لاستغلال حاجة الدارويش لأكثر من لاعب أهلاوى فى التعاقد مع متولى لاسيما وأن إدارة الاهلى لم تحسم أى صفقة دفاعية حتى الآن، ويرغب الأهلى فى تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلى فى عدة مراكز من بينها الدفاع.