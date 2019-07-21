شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر المكالمة الهاتفية وراء تحول مسار محمد عواد للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة من العيار الثقيل دخل مسئولو النادي الأهلى بشكل مكثف فى مفاوضات ضم محمد عواد حارس الإسماعيلي، لقطع الطريق على الزمالك الذي كان قاب قوسين أو أدني من الانتقال للقلعة البيضاء.

وعلم الخليج 365 أن هناك مكالمة هاتفية جمعت محمود الخطيب رئيس الأهلى بإبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي اليوم الأحد، تم الاتفاق خلالها على عقد جلسة خلال الساعات الماضية فى منزل محمود الخطيب للتفاوض حول القيمة المالية لشراء الأهلى لحارس الإسماعيلي.

وأبدى مسئولو الإسماعيلي مرونة كبيرة فى ملف بيع محمود متولى للأهلى الذي تكثف الإدارة الحمراء من مفاوضاتها أيضاً لضمه، خاصة وأن رغبة اللاعب هى اللعب للفريق الأحمر، فى الوقت الذي ستشهد صفقة محمد عواد منافسة شرسة من الزمالك الراغب بقوة للحصول على خدماته.