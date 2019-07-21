شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطالب بإقامة مباراة الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه لابد من أستغلال روح بطولة كأس الأمم الأفريقية و أخذ خطوة أيجابية من قبل المسئولين فى عودة الجماهير و فتح ملعب ستاد القاهرة مرة أخرى لخوض الاهلى و الزمالك مبارياتهم عليه مرة أخرى .
ويلاقى الاهلى نظيرة الزمالك فى ختام مباريات بطولة الدورى الممتاز لموسم 2018 / 2019 يوم الأحد القادم الموافق 28 / 7 / 2019 فى تمام الساعة الثامنة مساءأ على ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية .
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