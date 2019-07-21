شكرا لقرائتكم قرعة دورى أبطال أفريقيا .. ماذا يحمل طريق بطل الدورى ووصيفه ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الستار على قرعة الدور التمهيدى الأول والثانى لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

تعامل "كاف" مع الفرق المصرية التى ستشارك فى دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بتسميتها "مصر 1" وهو بطل المسابقة و "مصر 2" وهو وصيف المسابقة لأن حتى هذه اللحظة لم ينتهى موسم الدورى المصرى ومازال الصراع قائم على حسم اللقب بين الأهلى والزمالك.

وسيكون "مصر 1" وهو الفريق المتوج بلقب الدورى المصرى على موعد مع مواجهة فريق "اطلع برة" من جنوب السودان وسيواجه مصر 2 (وصيف الدوري) أمام فريق ديكيداها الصومالي.

Advertisements

وتقام جولة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس خارج مصر، بينما تقام جولة الإياب في مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من نفس الشهر وفي حالة انتصار (بطل الدوري) أمام أطلع بره، سيواجه الفائز من مواجهة كانو سبورت من غينيا الاستوائية أمام ميكيلي 70 الإثيوبي.

بينما (وصيف الدوري) في حالة انتصاره في الدوري التمهيدي، سيواجه الفائز من لقاء LPRC أويلرز الليبيري أمام جينيراسيون فوت السنغالي وتقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.