شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة بتعادل الفريقين بدون أهداف في المباراة التي تجمعهما على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري.

بدأ الزمالك الضغط من الدقيقة الأولي وشكلت الجبهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز أول خطورة على صاحب الأرض ، الذي حول عرضية متقنة وأخرجها محمود الغرباوي حارس الجونة بعيدا عن الـ18 وكانت في طريقها إلى عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض.

وجاءت اول هجمة من الجونة في الدقيقة الخامسة عن طريق محمد ناجي جدو الذي سدد الكرة علي يسار عمر صلاح بجانب القائم الأيسر، وتبادل الفريقين الضغط على مرمى الغرباوي وعمر صلاح وكان ندا قويا في أول 10 دقائق.

وظهر لاعبو الجونة في صورة جيدة بعد تمركزهم وانتشارهم بشكل جيد داخل الملعب وتواجدهم في محيط اللعب بكثافة، مع نقل الكرات القصيرة لإرهاق الفريق الأبيض ومنعه من الوصول لمنطقة جزاءه.

وأضاع أكرم توفيق فرصة التقد لفريقه في الدقيقة 13 من ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة جزاء الزمالك نتيجة إمساك عمر صلاح بالكرة التي وصلته من زميله محمود علاء داخل الـ18، ويسددها توفيق فوق العارضة.

فيما لجأ الجونة للضغط المتقدم على لاعبي الزمالك من وسط ملعبهم من أجل منعهم من بناء هجمات منظمة تزعج خط الدفاع أو تشكل خطورة على مرمى الغرباوي، مستغلا تحركات جدو وأحمد حمدي وإسلام رشدي في وسط ملعب الزمالك.

واعتمد الزمالك على الكرات العرضية التي شكلت خطورة على الجونة، ولكن لم ينجح لاعبي الفريق الأبيض في ترجمتهما إلى أهداف، بسبب التسرع أو المتابعة الجيدة من أصحاب الأرض، فيما هدد أحمد حمدي لاعب الجونة مرمى عمر صلاح في الدقية 29 وكان قريبا من إحراز الهدف الأول.

وهدد الجونة مرمى الزمالك للمرة الثالثة في الدقيقة 37 عن طريق تسديدة قوية من أكرم توفيق بعد استلام تمريرة من الجبهة اليمنى سددها مباشرة على المرمى ولكنها خرجت فوق العارضة.

فيما أضاع محمد إبراهيم أسهل فرصة في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن ينتهى الشوط بالتعادل السلبي.

واستمر تبادل الهجمات بين الزمالك والجونة، بينما كان الاستحواذ لصالح الفريق الأبيض، الذي كانت لديه الرغبة في تحقيق الفوز والتمسك بفرصة المنافسة على لقب الدوري.

وأنقد الغرباوي مرماه من هدف محقق في الدقيقة 40 من تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وحولها ركنية، فيما تألق خط دفاع الجونة بقيادة لؤي وائل ومحمود الجزار ومعهما الظهير جوناثان وأحمد علي.

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تشكيل الزمالك في مباراة الجونة مكونة من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل الجونة ضد الزمالك مكون من:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: لؤي وائل، محمود الجزار، أحمد علي، جوناثان.

خط الوسط: أحمد حمدي، إسلام رشدي، أكرم توفيق، محمد نادي، محمد محسن ليلة.

خط الهجوم: محمد ناجي جدو.