شكرا لقرائتكم المقاصة يواجه "وكيلة سبورت" وديا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للمقاصة ، خوض مباراة وديه أمام فريق "وكيلة سبورت" ، مساء غد الأثنين ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في إطار استعدادات المقاصة لبداية الموسم الكروي الجديد .

وحرص جهاز المقاصة علي التدرج في المباريات الودية حيث يلعب مع فريق " وكيلة سبورت " وهو يضم مجموعة لاعبين افارقة يتم تسويقهم مما يعني ان المباراة ستكون احتكاكا قويا تدريجيا بعد ان لعب مباراة ودية الخميس الماضي امام " المتحدة" احد فرق دوري الدرجة الثانية وانتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف.

وكان فريق المقاصة ، قد استأنف تدريباته مساء اليوم الأحد بالدفاع الجوي ، وادي مرانا خفيفا بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين .

وشارك في المران جميع لاعبي الفريق ، واشتمل المران على تدريب بعض الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق غد الاثنين .

وكشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة ، بأن الفريق سوف يدخل معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 28 يوليو الجاري ، في بداية فترة الاعداد الثانية للموسم الجديد .