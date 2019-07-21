شكرا لقرائتكم عودة الإبن الضال.. الهارب كوليبالى "يستعطف" الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد الإيفوارى سليمانى كوليبالى ، مفاوضاته مع مسئولى النادى الأهلى، لحل أزمة هروبه عن القلعة الحمراء وديا، تجنبا لمزيد من العقوبات التى من الممكن أن يتعرض لها اللاعب فى الفترة المقبلة.

كان النادى الأهلى قد أرسل خطابا فى وقت سابق إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب فيه إيقاف كوليبالي بعد توقيعه لنادى النجم الساحلى التونسى.

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ووقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اللاعب غرامة مالية تقدر بقيمة مليون و436 ألف دولار، بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه، لكنه لم يدفعها حتى الآن.

وكان اللاعب الإيفواري قد هرب من النادي الأهلي في 2017 بعد 5 أشهر فقط من التعاقد معه، مدعيا تعرضه للاضطهاد من جانب المدير الفني آنذاك حسام البدري.