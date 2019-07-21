شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعقد جلسة ودية مع أندية الجمعية العمومية .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الإجتماع المقرر إنعقاده غداً مع عدد من أندية الجمعية العمومية سيكون بشكل ودي وليس لإتخاذ قرارات يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة كما تردد.

وطلب عدد من أندية الجمعية العمومية الإجتماع بثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و القائم بأعمال اتحاد الكرة للتنسيق للفترة المقبلة و التطرق لشكل دوري القسم الثاني و الثالث.

تابع مسئولو الجبلاية أن طلبات الأندية غداً سيتم دراستها لمعرفة الأفضل منها والعمل على تطبيقها فى الموسم المقبل إن كانت ستفيد الكرة المصرية.