شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعقد جلسة ودية مع أندية الجمعية العمومية .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب عدد من أندية الجمعية العمومية الإجتماع بثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و القائم بأعمال اتحاد الكرة للتنسيق للفترة المقبلة و التطرق لشكل دوري القسم الثاني و الثالث.
تابع مسئولو الجبلاية أن طلبات الأندية غداً سيتم دراستها لمعرفة الأفضل منها والعمل على تطبيقها فى الموسم المقبل إن كانت ستفيد الكرة المصرية.
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