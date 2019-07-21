شكرا لقرائتكم الهلال يهزم بليد السلوفيني بعشرة أهداف نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الهلال بعشرة أهداف نظيفة على نظيره السلوفيني بليد في مباراته الودية الثانية يوم الأحد، بعدما فاز في وقت سابق على أليريا ليوبليانا السلوفيني.

وجاءت المباراة في إطار معسكر الهلال التحضيري في النمسا استعداداً للموسم المقبل.

ولعب في مباراة الهلال الثانية كل من عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وعبدالله الحافظ وألبرتو بوتيا وحسن كادش ومحمد البريك في الدفاع، وناصر الدوسري وهتان باهبري وأحمد أشرف ومحمد الشلهوب في الوسط، وعمر خربين وجوناثان سوريانو في الهجوم.