رينارد يعلن استقالته من تدريب المغرب ويشكر الملك

صرح المدير الفني الفرنسي لمنتخب المغرب هيرفى رينارد ، عن استقالته من تدريب المنتخب المغربي اليوم الأحد، بعد توديع بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي كانت تحتضنها مصر، من دور الـ16 أمام بنين.

ونشر المدرب الفرنسي بيانا رسميًا عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيه: “أغادر عن تدريب المنتخب المغربي بعد 3 سنوات ونصف من العمل المتعب مع الفريق ونجحنا خلال تلك الفترة في حصد العديد من النجاحات كالتأهل إلى كأس العالم وإنهاء مرحلة المجموعات لكأس أمم أفريقيا بـ3 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ أسود أطلس يقبل الإقصاء من دور الـ16 أمام بنين”.

وأرسل رينارد الشكر لكل المسئولين والجماهير واللاعبين عن المغرب، كما وجه شكر خاص إلى الملك محمد السادس ملك المغرب، وقاد المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب في شهر فبراير من عام 2016، ونجح في تدريب منتخب أسود الأطلسي، للتأهل إلى بطولة كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا.