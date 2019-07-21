توتنهام يفوز علي اليوفي بتواجد رونالدو استعداداً للموسم الجديد

توتنهام الإنجليزي ينتصر ويرفع من روح لاعبيه معنويا على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3 – 2 في اللقاء التي جمع بينهما اليوم بسنغافورة، خلال جولات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وجاءت أهداف توتنهام عن طريق إيريك لاميلا ولوكاس مورا وهاري كين أهداف توتنهام في الدقائق 31 و65 و93 على التوالي، بينما أحرز جونزالو هيجواين وكريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقائق 56 و60 من عمر اللقاء.

وأحرز هاري كين مهاجم توتنهام هدفاً مميزاً في المباراة التي أقيمت بمدينة “كالانج” في سنغافورة، بعدما ركل كرة بقوة من منتصف الملعب بعدما استغل خطأ الدفاع من جانب نادي يوفنتوس.

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بوفون: في حراسة المرمي.

في الدفاع: دي تشيليو، روجاني، بونوتشي، كانسيلو.

في الوسط: ماتويدي، بيانيتش، إيمرى كان.

في الهجوم: ماندزوكيتش، رونالدو،برناردسكي.

في حين جاءت التشكيلة الأساسية لفريق توتنهام ضد يوفنتوس كالتالي، جازانيجا، وينكس، باروت، تانجانجا، جيورجيو، والكر-بيترز، لاميلا، سكيب،سون، ديلي ألي، ألدرفيرلد.