بيريز يهدد حلم محمد صلاح فى التفوق على نجوم ريال مدريد

أراد محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تلقي 30 مليون يورو سنوياً من أجل الرحيل لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وفقاً لموقع “دون بالون” الإسباني.

محمد صلاح سيتصدر قائمة أغلي اللاعبين في نادى ريال مدريد حال إنهاء انتقاله لصفوف الفريق الملكي، لاسيما أن النجم المصري سيتفوق على الجناح الويلزى جاريث بيل الذي يحصل علي راتب يصل لـ17 مليون يورو سنوياً.

ونشر موقع “دون بالون” أن المدير الفني لنادى ريال مدريد زين الدين زيدان، رشح على فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي التفاوض مع أحد ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو مانى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية لتقوية صفوف الفريق.

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وتابع أن رئيس ريال مدريد دخل في اتصالات مع محمد صلاح، الذي طلب الحصول على أجر سنوي يصل لـ 30 مليون يورو، في انتظار الرد النهائي، رغم رفض بيريز لإتمام الصفقة بسبب مغالات “الفرعون” المادية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، في وقت سابق، عن رغبة نادى ليفربول لتزويد عقد النجم المصري محمد صلاح لموسما واحد اخر، والذي سيكون من خلاله أعلى اللاعبين حصدا للرواتب في الدوري الإنجليزي.