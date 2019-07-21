الهلال يتحدى النصر 25 أكتوبر فى الدورى السعودى

أظهرت قرعة النسخة القادمة من مسابقة الدوري السعودي، عن وقوع الهلال في مواجهة النصر خلال لقاءت الجولة الثامنة، وسيواجه الهلال مع النصر يوم 25 أكتوبر القادمة بأستاد “جامعة الملك سعود”، في “ديربي الرياض”، على أن يبدأ اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلتقى الاتفاق مع العدالة، والشباب مع الوحدة، والفيحاء مع الفتح، وضمك مع الرائد، والتعاون مع الفيصلي، والحزم مع الأهلي، والاتحاد مع أبها ضمن منافسات الجولة ذاتها.

والجدير بالذكر أن قرعة النسخة المقبلة من مسابقة الدوري السعودي التي ستبدأ يوم 22 أغسطس القادم، أوقعت النصر مع ضمك، والهلال مع أبها، والأهلي مع العدالة، والتعاون مع الحزم، والفتح مع الشباب، والفيصلي مع الفيحاء، والاتحاد مع الرائد، والوحدة مع الاتفاق.