تشكيل الزمالك المتوقع.. تعويض 4 غيابات أمام الجونة.. عمر صلاح وساسي أساسيان

أختار المدير الفني للزمالك خالد جلال، باقي التشكيل الذي سيشارك بها في لقاء الجونة في الدوري المصري، ويستضيف الجونة نظيره الزمالك على إستاد “الجونة” في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة قبل الأخيرة (33) بالمسابقة.

ويفتقد الزمالك خدمات كل من الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم “جنش” بسبب الإصابة، والظهير الأيسر عبد الله جمعة للإيقاف ومحمود عبد المنعم “كهربا” نظرًا لمشاكله مع النادي وسفره إلى تركيا.

كما يغيب عن الزمالك المهاجم المغربي خالد بوطيب بعد عودته من المشاركة في كأس الأمم مع أسود أطلس مصابًا في الركبة.

ومن المرجح أن يكون التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: عمر صلاح.

في خط الدفاع: بهاء مجدي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمدي النقاز.

في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد.

وسط الهجوم: يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن.

وفي الهجوم: عمر السعيد.