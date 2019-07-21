شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع مدافع وسط كوكاكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو بتروجت مع إسلام كانو مدافع وسط كوكاكولا لمدة موسمين فى حضور تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب الذى أنهى الصفقة بنجاح . ويسعى مجلس إدارة بتروجت إلى بناء فريق قوى قادر على العودة من جديد للممتاز بعد الهبوط فى الموسم الحالى عقب احتلال الفريق البترولى المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة . Advertisements كانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى قد حجزت دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجت والنجوم والداخلية من الدورى الممتاز اليوم إلى 31 يوليو الجارى. وأقامت أندية بتروجت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، وشهدت جلسة اليوم حجز الدعوى للحكم يوم 31 يوليو الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يتعاقد مع مدافع وسط كوكاكولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.