شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أطالب المسئولين بنقل مباراة القمة الى ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أيمن يونس نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق من المسئولين فى اتحاد الكرة المصرى بخوض مباراة القمة بين الاهلى و الزمالك فى ختام مباريات بطولة الدورى المصرى على ستاد القاهرة الدولى .
وأضاف أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه لابد من أستغلال روح بطولة كأس الأمم الأفريقية و أخذ خطوة أيجابية من قبل المسئولين فى عودة الجماهير و فتح ملعب ستاد القاهرة مرة أخرى لخوض الاهلى و الزمالك مبارياتهم عليه مرة أخرى .
ويلاقى الاهلى نظيرة الزمالك فى ختام مباريات بطولة الدورى الممتاز لموسم 2018 / 2019 يوم الأحد القادم الموافق 28 / 7 / 2019 فى تمام الساعة الثامنة مساءأ على ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية .
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