شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل عرض الرجاء المغربى لشراء حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرجاء المغربي عرضا مغريا إلى الزمالك من أجل الحصول على خدمات المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وحسب مصادر من الوداد، فإن الناصيري توصل إلى اتفاق رسمي مع الزمالك ، وينتظر بداية الأسبوع لحسم الصفقة، علما بأن مسئولي الرجاء لا زالوا بدورهم يصرون على التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل محسن ياجور، المنتقل إلى ضمك السعودي.

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ويحاول الوداد تقديم ضمانات لفريق الزمالك وإغرائه بدفع مبلغ تعاقده مع الحداد دفعة واحدة، لحسم الصفقة لصالحه في الوقت الذي يسعى الرجاء إلى دفع المبلغ على دفعات.