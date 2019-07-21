شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل عرض الرجاء المغربى لشراء حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرجاء المغربي عرضا مغريا إلى الزمالك من أجل الحصول على خدمات المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.
وحسب مصادر من الوداد، فإن الناصيري توصل إلى اتفاق رسمي مع الزمالك ، وينتظر بداية الأسبوع لحسم الصفقة، علما بأن مسئولي الرجاء لا زالوا بدورهم يصرون على التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل محسن ياجور، المنتقل إلى ضمك السعودي.
ويحاول الوداد تقديم ضمانات لفريق الزمالك وإغرائه بدفع مبلغ تعاقده مع الحداد دفعة واحدة، لحسم الصفقة لصالحه في الوقت الذي يسعى الرجاء إلى دفع المبلغ على دفعات.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف تفاصيل عرض الرجاء المغربى لشراء حميد أحداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.