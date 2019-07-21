طنطا يتعاقد مع إيهاب سمير لاعب المقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طنطا بقيادة أيمن المزين فى ضم إيهاب سمير لاعب المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الطنطاوى فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين خوض معسكر مغلق للاعبين بالأكاديمية البحرية فى الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وحدد أيمن المزين بداية المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى لمدة أسبوعين يتخلله خوض مباريات ودية حيث .بدأ طنطا فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. Advertisements حقق فريق طنطا الفوز على نظيرة المطاحن بنتيجة 3/0 بالمباراة الودية ضمن أستعدادات الفريق الطنطاوى لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل وأحرز أهداف طنطا خالد أبو زيادة هدف وأحمد قطاوي هدفين . وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

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