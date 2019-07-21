شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هل يستحق الزمالك ركلة جزاء أمام الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتحم محمود الجزار مدافع الجونة مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، ليسقط الأخير داخل منطقة جزاء الجونة ويطالب بركلة جزاء إلا أن الحكم أشار باستكمال اللعب، فى الدقائق الأولى من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز التى توقفت لمدة 48 يوما بسبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 التى فاز بلقبها المنتخب الجزائرى بعد الفوز على السنغال بهدف.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. حراسة المرمى: عمر صلاح.. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى.. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم.. خط الهجوم: عمر السعيد.

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وجاء تشكيل الجونة كالتالى.. حراسة المرمى: محمود الغرباوي.. خط الدفاع: لؤي وائل، محمود الجزار، أحمد علي، جوناثان.. خط الوسط: أحمد حمدي، إسلام رشدي، أكرم توفيق، محمد نادي، محمد محسن ليله.. خط الهجوم: محمد ناجي جدو.

ويسعى الزمالك عن تحقيق الثلاثة نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم حيث يضع جهاز الأبيض التتويج باللقب من ضمن أولوياتهم فى الموسم الجارى، انحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما الليلة أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.